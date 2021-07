Zeman und Schwarzenberg im alkoholischen Duell

Kaum ist die Entscheidung über vorgezogene Neuwahlen in Tschechien gefallen, geht es im Wahlkampf ordentlich grob zur Sache. Hauptfiguren sind erneut die zwei derzeit prominentesten, aber auch einflussreichsten Figuren der tschechischen Innenpolitik: Staatspräsident Milos Zeman und Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg. Zeman zieht in der sozialdemokratischen Partei erneut die Fäden und bringt seine eigene Partei der Bürgerrechte für die Wahl in Stellung. Schwarzenberg ist mit der Top-09-Partei die stärkste Kraft im konservativen Lager.