Tschechien und Slowakei bekommen je 100.000 EU-Impfstoffdosen

Auch Tschechien und die Slowakei bekommen je 100.000 Extradosen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech, um die Immunisierung ihrer Bevölkerung beschleunigen zu können. Die Impfdosen werden aus dem EU-Kontingent vorgezogen. Dies bestätigten der tschechische Regierungschef Andrej Babis und sein slowakischer Amtskollege Igor Matovic am Mittwoch. Die Lieferung sollte nächste Woche in beiden Nachbarländern Österreichs ankommen.

"Dank der Solidarität der EU erhalten wir nächste Woche 100.000 zusätzliche Dosen des Pfizer-Impfstoffs. Wir werden schneller impfen können, gerade jetzt, wenn wir es am meisten brauchen", sagte Babis in Anspielung auf die dramatische Corona-Situation in seinem Land. "100.000 der am meisten Gefährdeten können einen Monat früher als geplant geimpft werden. Jeder Tag zählt in einer Notlage mit extrem hoher Anzahl von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen", schrieb Matovic auf Twitter.