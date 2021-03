Tschechien hat höchste Inzidenz der Welt, doch Bürger wollen nicht mehr

Lange Liste an Verfehlungen

Ob die Tschechen das auch tun, darf bezweifelt werden. Zu schleppend gehen dafür die Impfungen voran – Tschechien liegt mit 6,3 Prozent geimpfter Bevölkerung hinter Österreich und dem EU-Schnitt. Und zu lange ist die Liste an Fehlentscheidungen, die der Regierung nachhängt: Im Sommer etwa lud man zum „Ende von Corona“ zu einem riesigen Straßenfest in Prag – was folgte, war eine neuerliche Ansteckungswelle. Dann lockerte man vor Weihnachten erneut, was die Zahl der Neuinfektionen im Jänner wieder anschwellen ließ, wie der renommierte Epidemiologe Rastislav Madar jetzt kritisiert. Er war bis vor wenigen Monaten Regierungsberater in puncto Corona, schlug im Sommer eine Maskenpflicht in Innenräumen vor. Das habe man mit Blick auf die Regionalwahlen im Oktober aber einfach bleiben lassen, ärgert er sich heute im Politico-Interview.

Auch bei den jetzt verhängten Regelungen, über deren Einhaltung 26.000 Polizisten und 5000 Soldaten wachen, gebe es viel zu viele Schlupflöcher. So muss man beim Verlassen des Wohnbezirks einen triftigen Grund vorweisen – doch die Liste des Ministeriums für eben jene Gründe sei so lange, dass sich für praktisch jeden eine finden lasse, kritisiert Impfkoordinator Robin Sin im Spiegel-Interview. Dazu kommt, dass auch viele Bürger einfach selbst auf die Regelungen pfeifen. Viele tschechische Lokalbesitzer meldeten zuletzt etwa „politische Veranstaltungen“ an, um öffnen zu dürfen – nur, um dann ganz normal Leute zu bewirten.