"Ab zum Krieg in die Ukraine": Aufregung über fake-SMS im Wahlkampf

„Bitte finden Sie sich beim nächstgelegenen Armee-Stützpunkt ein, wo Sie die notwendige Ausrüstung für die Mobilisierung für den Kampf in der Ukraine erhalten“, heißt es demnach in der Fake-SMS. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Freitag, dass man sich mit mehreren derartigen Fällen befasse. Die Ermittlungen dauerten an.

Wählt Frieden - wählt Babis!



Pavel trifft im zweiten Wahlgang am 27. und 28. Jänner auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten und Milliardär Andrej Babis. Der Ukraine-Krieg ist zu einem zentralen Thema im Wahlkampf geworden. Auf Plakaten wirbt Babis für sich mit den Worten: „Der General glaubt nicht an Frieden. Wählt Frieden - wählt Babis!“ Pavel wirft seinem Kontrahenten hingegen vor, die Ängste der Menschen zu missbrauchen.