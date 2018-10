Paukenschlag: Trumps UN-Botschafterin tritt überraschend zurück

Nikki Haley, die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, tritt laut einem Bericht der US-Nachrichtenseite Axios zurück. Präsident Donald Trump, der sie nur wenige Tage nach seiner Amtsübernahme in diese Rolle gesetzt hatte, soll den Rücktritt bereits akzeptiert haben.

Wann genau der überraschende Schritt effektiv wird und was die Beweggründe dafür waren, ist derzeit unklar. Eine kurzfristig für demnächst angesetzte Pressekonferenz von Trump und Haley in Washington könnte Aufschluss darüber geben.

Wichtige außenpolitische Figur

Die konservative Ex-Gouverneurin hatte eine zentrale Rolle in der Außenpolitik der Trump-Regierung eingenommen. In diesen Kreisen soll die Nachricht mit Schrecken aufgenommen worden sein. Teilweise agierte Haley auch etwas abweichend von der Linie des Weißen Hauses. Sie kritisierte etwa die Wahleinmischungen Russlands in die US-Wahl scharf als "Kriegsakt" und drängte gegen den kolportierten Willen des Präsidenten auf Sanktionen gegen die Regierung von Wladimir Putin.

Gleichzeitig stellte sie sich jedoch gegen den Verfasser eines anonymen Kommentars eines hohen Reigerungsbeamten, der vor wenigen Wochen in der New York Times erschien. Der Verfasser oder die Verfasserin behauptete, Regierungsmitarbeiter würden aktiv gegen Trump als Präsidenten arbeiten, um schlimmere Auswirkungen seiner Politik zu verhindern. Haley erklärte, sie würde ihre Differenzen lieber persönlich mit ihm klären. Der Präsident würde seinen Beratern durchaus zuhören.