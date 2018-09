Mitarbeiter wollen irregeleiteten Donald Trump „neutralisieren“

Die „New York Times“ veröffentlicht Enthüllungen eines Anonymus aus dem Weißen Haus. Die zeitliche Nähe fiel sofort auf. Kaum hatte Donald Trump das neue Enthüllungsbuch von Watergate-Legende Bob Woodward über das von „Chaos“ und „Intrigen“ gebeutelte Weiße Haus als „pure Fiktion“ abgekanzelt, da wurde in der New York Times spektakulärer Widerspruch laut. In einem anonymen Meinungsbeitrag hat ein hochrangiger Regierungsangestellter dort beschrieben, wie innerhalb der Administration nach Kräften ein „amoralischer“ Präsident sabotiert wird, um Schaden von Amerika abzuwenden.

„Viele der führenden Offiziellen“ arbeiteten „fleißig von innen daran“, Teile der Trump’schen Agenda „und seine schlimmsten Neigungen zu entschärfen“, schrieb der Autor. „Ich weiß das, denn ich bin einer von ihnen.“

Trump reagierte mit „vulkanischer Wut“ ( Washington Post). Er warf seiner Heimatzeitung, mit der ihn eine jahrelange Hassliebe verbindet und die uneinholbar führend bei der Aufdeckung von Skandalen rund um Trump ist – sie engagierte eigene Rechercheteams –, die Begünstigung von „Hochverrat“ vor. Trump verlangte die „Auslieferung“ des Autors „an die Regierung“, falls dieser denn „wirklich existiert“.