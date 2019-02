Trumps Plan: Warum jetzt auf einmal Notstand in den USA herrschen soll

US-Präsident Donald Trump meint das mit der Mauer wirklich ernst. So richtig. Nachdem er zuletzt beim längsten Shutdown der US-Geschichte 35 Tage lang Teile der Regierung stilllegte und in Kauf nahm, dass 800.000 Regierungsbeamte kein Gehalt erhielten, will er nun sogar den nationalen Notstand ausrufen.

Eine Maßnahme, die vielleicht dramatischer klingt, als sie ist – in den USA sind damit zum Beispiel keine Einschnitte in die Bürgerrechte verbunden. Trump könnte durch diesen Schritt aber nach eigenem Gutdünken Geld aus dem Militärhaushalt für den teuren Bau seiner Mauer umwidmen.