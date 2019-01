Die US-mexikanische Grenze von West nach Ost: 3.000 Kilometer in Bildern

Dabei soll die Idee einer Mauer ganz am Anfang der Gedankenspiele um eine Präsidentschaftskandidatur nur ein Trick der Trump-Berater gewesen sein, um den unberechenbaren aber eitlen Kandidaten Trump an die Notwendigkeit zu erinnern, über seinen Kampf gegen Migration zu reden. Eine Mauer hätte sich dafür gut geeignet. Das berichten einiger dieser Berater in der New York Times.

Etwa fünf Jahre später ist aus einem kleinen Gedächtnistrick ein kontroverses Großprojekt geworden. Von der Idee, dass Mexiko für den Bau zahlen werde, hat sich sogar Trump selbst längst verabschiedet und versucht es mit absurden Rechnungen so darzustellen, als hätte ein Handelsvertrag mit Mexiko das Geld längst eingebracht. Um einst 18 Milliarden und nun 5,7 Milliarden Dollar aus dem heimischen Steuergeld will Trump nun die Lücken an der Grenze stopfen. Denn an vielen Orten der Grenze stehen bereits bauliche Sperren: Mauern, Zäune, Gewässer und andere natürliche Hindernisse trennen die beiden Staaten.