Trump will Notstand für Mauerbau an der Grenze ausrufen

Im Streit um die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko will US-Präsident Donald Trump nach Angaben seiner Republikaner im Senat einen Nationalen Notstand ausrufen. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sagte am Donnerstag, Trump habe ihm gesagt, er werde ein Budgetgesetz unterzeichnen, das der Kongress parteiübergreifend erarbeitet hat.

Zugleich werde Trump mit einer Notstandsdeklarierung sein Mauerprojekt vorantreiben, so Mitch McConnell in Washington. "Für alle meine Kollegen: Der Präsident wird das Gesetz unterzeichnen, wir werden bald darüber abstimmen", sagte McConnell im Senat.

"Er wird zugleich einen Nationale Notstandserklärung erlassen." McConnell fügte hinzu: "Ich habe ihm bedeutet, dass ich die Nationale Notstandserklärung unterstützen werde."