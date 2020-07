Trumps neuer Wahlkampf-Schlager: Krieg in den Innenstädten

Trump ficht das nicht an. Auch Detroit, Philadelphia oder Baltimore (alle demokratisch regiert) drohte er unter dem Stichwort „Operation Legend“ Einsätze an, damit „Blutbäder“ und „Chaos“ aufhörten. Legend ist der Vorname eines Jungen (4), der bei einer Schießerei in Kansas ums Leben kam.

Ein Exempel will Trump an Chicago statuieren. Dort gehe es „schlimmer zu als in Afghanistan“, sagte er. In der chronisch von Drogen- und Bandenkriminalität geplagten Stadt gab es seit Januar über 400 tödliche Schusswaffen-Vorfälle, 50 Prozent mehr als bis Juli 2019. Opfer und Täter sind meist Schwarze. Während Kriminologen das mit den gesellschaftlichen Verwerfungen durch Corona erklären, lastet Trump es der schwarzen, demokratischen Bürgermeisterin Lori Lightfoot an. Sie wolle, was nicht stimmt, wie Joe Biden die Polizei finanziell schwächen.

Die Demokratin drohte, die Regierung zu verklagen. In Chicago hält man Trumps Aktion für einen „Stunt“, der nur böses Blut erzeugen werde. „Danach geht das Sterben weiter“, schrieb ein Sozialarbeiter von der „South Side“ in einem Internet-Forum.