Trumps Millionenzahlung ist heute fällig: Schafft er das?

Diese Summe deckt sich ungefähr mit der Bürgschaft von 96 Millionen Dollar, die Trump im abgetrennten Zivilverfahren wegen sexuellen Missbrauchs der Kolumnistin E.Jean Carroll hinterlegt hat, um auch dieses Urteil anfechten zu können. Hier gewährte ihm die weltweit, unter anderem auch in Russland, tätige Versicherungsfirma Chubb ein entsprechendes Darlehen. Warum Chubb nicht auch im zweiten Bürgschaftsfall einspringen will, ist bisher unbekannt.

Wie das Gericht entscheiden wird, ist offen. Finanz-Fachleute halten es nicht für ausgeschlossen, dass Trump Vermögenswerte wie Hotels, Golfclubs oder eins seiner Hochhäuser in New York ins Spiel bringen wird, um Schaden abzuwenden. Der Haken daran: Geht das Firmen-Imperium in den Konkurs, müsste Donald Trump persönlich haften.

Alternativ könnte er sich, so mit dem Fall vertraute Analysten, auch als zahlungsunfähig erklären. Was im Wahljahr allerdings seinem Image als Mega-Geschäftsmann abträglich wäre.

Tatsache ist, dass - wenn der Richter zustimmt - Staatsanwältin Letitia James im Extremfall schon bald befugt wäre, Hand an Trumps Besitztümer zu legen und Eigentum zu pfänden, um das verhängte Strafgeld einzutreiben.

Die ersten Schritte für eine Pfändung hat sie bereits eingeleitet. In einem Interview hatte sie das Bürogebäude 40 Wall Street als mögliches Ziel genannt – eine der prestigeträchtigsten Immobilien im Portfolio der Trump-Organisation.

Trumps Zahlungsunfähigkeit steht im Kontrast zu Schätzungen des Reichen-Magazins „Forbes”. Dort wird Trumps Vermögen auf rund 2,6 Milliarden Dollar taxiert. In eidesstattlichen Vernehmungen hatte Trump vor Kurzem erklärt, er könne jederzeit über rund 400 Millionen Dollar verfügen.

Trump nahestehende Medien wie Fox News fordern indirekt Hilfe für den Ex-Präsidenten von seinesgleichen. Der Moderator Mark Levin, ein treuer Trump-Anhänger, sagte, es grenze an einen Skandal, dass Amerikas Multi-Milliardäre dem Ex-Präsidenten nicht aus der Klemme helfen.

Was an diesem Montag in Bezug auf Donald Trump und Gerichtsverfahren noch passiert: Ein Gericht in New York könnte in einem Strafverfahren gegen Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin einen neuen - und womöglich baldigen - Termin für einen Prozessbeginn festlegen.