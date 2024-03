Jeden Tag ein Sager, noch schockierender als ein paar Stunden davor: Die illegalen Migranten , „die sie aus ihren Gefängnissen rauslassen und dann zu uns schicken – ich würde sie ja als Tiere bezeichnen“, sagte Donald Trump am Wochenende bei seinem Blitzbesuch in Ohio . Gleich schob er nach:

Als würde Trump allmählich die verbale Schmerzgrenze überschreiten: So deftig teilt der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei mittlerweile aus, dass ihn zumindest im Bundesstaat Ohio am Tag der Vorwahlen kaum jemand noch beim Wort zu nehmen scheint.

Auch Jack Etheridge übergeht die verbalen Ausreißer Trumps geflissentlich. Der Trump-Delegierte für ein Amt in Ohio steht vor seinem Wahllokal in einem Vorort von Columbus und erwartet von „seinem künftigen Präsidenten“ vor allem, dass er die Wirtschaft wieder in Schwung bringen solle. Freundlich beharrt der Pensionist mit dem großen schwarzen Stetson:

Vom kleinen Lebensmittelladen in der Hauptstadt Columbus bis zu den Medien des knapp 12 Millionen Einwohner zählenden Bundesstaates fühlt es sich ähnlich an: Die Probleme liegen ganz woanders. Eine Welle von verheerenden Tornados fegte in der Vorwoche durch die Region, die Preise für Lebensmittel, Benzin und Wohnen sind extrem gestiegen, Schul- und Studienkosten ebenso. Drogengewalt und Schießereien, sie zählen auch im sonst weitgehend ruhigen Ohio zum Alltag.

Nein, von seinen politischen Kontrahenten wolle er sich absolut nicht auseinanderdividieren lassen. Und auch über die hohen Migrationszahlen in den USA will er sich nicht auslassen, ehe seine Nachbarin herbeistürmt und ungefragt postuliert: „Die Mauer muss her. Trump muss die Mauer bauen.“

Bei den Vorwahlen am Dienstag war in Ohio keine Überraschung zu erwarten: Schon seit zwei Wochen steht fest, dass Präsident Joe Biden für die Demokraten und Donald Trump für die Republikaner ins Rennen ums Weiße Haus ziehen werden. Vorgewählt wurden in Ohio aber auch zahlreiche andere Ämter im Bundesstaat – von den Abgeordneten und Senatoren bis hin zu Staatsanwälten und Richtern.

Pat Barnancle würde gerne als Abgeordneter ins Parlament in Columbus einziehen. Bei eisigem Wind und mit ein paar Wahlwerbezetteln in der Hand kämpft er sich in einem Vorort der Stadt von Haustür zu Haustür. Eine überwiegend von demokratischen Wählern bewohnte Straßenzeile, doch kaum jemand öffnet. Die Pickup-Autos neben dem Rasen muten fast halb so groß wie Häuschen an.