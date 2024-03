Warum Donald Trump so erfolgreich ist

In unserer Reihe "Warum sollte mich das interessieren?" behandeln Ingrid Steiner-Gashi und Evelyn Peternel Themen, die manchmal noch weit weg erscheinen, für jede und jeden hier in Österreich jedoch große Bedeutung haben. Dieses Mal: Wie kann ein irrlichternder Politiker wie Donald Trump so erfolgreich sein?

So radikal, so aggressiv, so beleidigend Donald Trump agiert und dafür von Millionen Fans bejubelt wird, so wenig sei sein Erfolg – zuletzt auch beim Super Tuesday – eine Überraschung meint die deutsche Historikerin und Autorin Annika Brockschmidt. Seit Jahrzehnten drifte die republikanische Partei Stück um Stück weiter ins Extreme ab – bis dahin, wo eine Wiederwahl von Trump möglich scheint.

KURIER: Die Republikaner, das war einst die Partei des allseits verehrten US-Präsidenten Abraham Lincoln. Gab es einen bestimmten Wendepunkt? Was ist da passiert?

Annika Brockschmidt: In den frühen 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts begannen sich die Demokraten hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen. Da formierten sich konservative Strategen und nutzten die rassistischen Sentiments einer weißen Bevölkerungsgruppe.

Ein zweiter Zeitpunkt, wo sich politischen tektonischen Platten zu verschieben begannen, war 1964. Da nominierte die Partei Barry Goldwater als Präsidentschaftskandidaten.

Aber der hatte die Wahlen dann doch verloren ......

Er hatte gesagt: „Extremismus in der Verteidigung der Freiheit ist keine Sünde.“