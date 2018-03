Trumps „Kriegskabinett“: Zwei Atommächte im Visier

Denn mit McMaster als jüngstem Opfer des Trump’schen Kündigungs-Reigens haben in außenpolitischen Fragen nun endgültig die Hardliner und Falken das Sagen. Und das mit einem Präsidenten, der zur Zeit in manischer Euphorie Weltpolitik per Bauchgefühl macht.

Für den jetzt vom Zaun gebrochenen Handelskrieg mit China bekommt der Präsident verlässlich Applaus von Handelsminister Wilbur Ross und Wirtschaftsberater Peter Navarro. Haben doch beide zuvor heftig dafür plädiert, die Zollschranken hochzufahren, um die US-In dustrie vor Konkurrenz zu schützen.

Ähnlich harsch dürfte der Tonfall in den kommenden Wochen gegenüber dem Iran und Nordkorea werden. Schließlich hat McMasters Nachfolger gegenüber beiden eine ziemlich klare Haltung. John Bolton wirbt unablässig für den Einsatz von Bomben.

Dass das republikanische Establishment nach den Kriegen in Afghanistan und im Irak von militärischen Abenteuern die Nase voll hat, interessiert ihn nicht. Bolton gehört zu denjenigen, die bis heute glauben, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügte und der Krieg absolut angemessen war.

Was Pjöngjang angeht, wirbt Bolton für rasches Handeln. Reden ist Zeitverschwendung, sagte er neulich im Fernsehen (bei Fox News ) und lieferte einen seiner typischen Witze gleich mit: „Woran erkennt man, dass Nordkoreaner lügen? Antwort: „Ihre Lippen bewegen sich.“

In Trumps Lieblingssender gibt Bolton regelmäßig den beinharten Anti-Diplomaten, der Verhandlungslösungen für überschätzt hält und in Cowboy-Manier rhetorisch den Colt schwingt.Der 68-Jährige gehört seit Jahrzehnten auf der politischen Rechten in den USA zu den kompromisslosesten Streitern für den Einsatz von Gewalt als Mittel der Politik.