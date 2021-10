Trumps Ex-Spin-Doktor Bannon bald vor Gericht?

Für Trumps republikanische Erzfeindin Liz Cheney steht bereits fest, dass der „Präsident persönlich in die Planung und Ausführung des 6. Jänner involviert war“.

Tatsache ist: Steve Bannon wusste, was kommt. Am Tag zuvor, am 5. Jänner, sagte er in seinem Radio-Podcast: „Morgen wird die Hölle ausbrechen. Es wird dramatisch.“ Gemeinsam mit einschlägigen Trumpianern wie Roger Stone und Rudy Giuliani richtete der frühere Chef des Propaganda-Portals Breitbart im noblen Willard-Hotel am Weißen Haus einen „War Room“ ein, um später die aufständischen Aktivitäten am Kongress zu beaufsichtigen.