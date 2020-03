Trump wütet, während die Krise in den USA eskaliert

Der Präsident zeigt Nerven. Mitten im Wahlkampf droht ihm die Corona-Krise, die er anfangs klar unterschätzt hatte, unter der Hand zu explodieren. Die Fallzahlen steigen auch in den USA exponentiell an. Die meisten Bundesstaaten haben inzwischen drastische Maßnahmen verhängt. So herrschen in den besonders bevölkerungsreichen Bundesstaaten Kalifornien und New York strenge Ausgangssperren. Die Metropole New York ist zum Brennpunkt der Krise geworden, hier ist die Zahl an Erkrankten und Toten die höchste im ganzen Land. Das Leben in der Stadt ist gänzlich lahmgelegt. 25.000 Bars und Restaurants sind geschlossen.