Trump: Wenn Biden gewinnt, keine friedliche Machtübergabe fix

Eine friedliche Machtübergabe an den Demokraten Joe Biden will US-Präsident Donald Trump im Falle einer Niederlage bei der Wahl am 3. November bis zur Amtseinführung des 46. US-Präsidenten am 20. Jänner 2021 nicht garantieren.

Auf entsprechende Fragen von Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Dienstagabend: „Wir müssen abwarten, was passiert.“

Trump erneuerte seinen von Wahl-Experten entschieden zurückgewiesenen Generalvorwurf, dass die diesmal Coronavirus-bedingt absehbar extrem hohe Beteiligung von Briefwählern in einem „Desaster“ enden werde.