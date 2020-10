Trump und die Verschwörungstheoretiker: Was verbindet den Präsidenten und QAnon?

Pizzagate und Kinderblut

Die zentrale Behauptung der QAnon-Anhänger ist, dass es eine Verschwörung gegen US-Präsident Donald Trump in den tieferen Schichten des US-Regierungsapparats gebe. Außerdem behaupten sie oft, prominente Politiker der Demokratischen Partei in den USA ließen sich mit Hormonen behandeln, die aus dem Blut von Kindern gewonnen würden. Ein Strang davon war die „Pizzagate“-Theorie, die dazu führte, dass Ende 2016 ein bewaffneter Mann in eine Pizzeria in Washington stürmte, um dort angebliche gefangen gehaltene Kinder zu befreien. Er wurde von der Polizei festgenommen, niemand wurde verletzt.

Trump der Erlöser

Dem US-Präsidenten kommt dabei eine spezielle Rolle zu: In der Erzählung der Anhänger ist er eine Art Erlöser, entsandt, um eine scheinbar vorhandene Elite aus demokratischer Partei, Banken, Medien und Prominenten zu bekämpfen, die heimlich über die USA herrsche. Dazu zählen sie die Ex-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama, den Milliardär George Soros sowie Hollywoodstars. Zudem wird behauptet, dass sie Kinder gefangen halten, um aus ihnen ein Verjüngungsserum zu gewinnen.

Verbreitet wurde diese Erzählung erstmals 2017 auf dem Internetportal 4Chan von einem Nutzer, der sich „Q Clearance Patriot“, dann „Q“, nannte. Um ihn hat sich die Legende gesponnen, dass er Geheimdienstmitarbeiter wäre und er daher all diese Informationen hätte.

Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter haben mittlerweile Gruppen, Accounts und Anzeigen mit Verbindungen zu QAnon entfernt. Nur der US-Präsident distanzierte sich nicht: „Wie ich es verstehe, mögen sie mich sehr, was ich zu schätzen weiß“, sagte er kürzlich auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er wisse zwar nicht viel über die Bewegung, habe aber gehört, dass sie an Popularität gewinne.

Offline trat sie zunehmend bei den Corona-Protesten auf – in den USA und bei den Demonstrationen in Stuttgart und Berlin. Über Mitgliederzahlen lässt sich nicht viel sagen, da es ein loser Verband ist. Auf YouTube haben die deutschen Q-Anhänger einen Kanal mit 105.000 Abonnenten – und prominente Verbreiter wie Sänger Xavier Naidoo.