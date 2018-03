Trump trifft Kim Jong-un: Rodman fühlt sich bestätigt

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman hat mit Genugtuung auf das vereinbarte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un reagiert. Rodman, der Kim schon mehrfach in Nordkorea getroffen hat, schrieb am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Ich habe schon damals im Jahr 2014 gesagt, dass sich die Türen öffnen werden".

Much respect to President Trump and Marshall Kim Jong Un for their upcoming historic meeting. I said it back in 2014 that doors will open . #Peace #Love #NotWar pic.twitter.com/trcDhNK1IM