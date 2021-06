Trump stellt Blog-Bereich auf Webseite nach wenigen Wochen wieder ein

Trump hatte nach der Sperre seiner Konten bei Twitter und Co. Anfang Mai den Blog-Bereich auf seiner Homepage gestartet - mit dem Titel "Vom Schreibtisch von Donald J. Trump". Der Blog erinnerte äußerlich an Twitter - es gab aber nur Beiträge von Trump. Seine Anhänger konnten einzelne Beiträge wie bei Twitter mit einem "Like"-Herz versehen und sich auch über neue Posts benachrichtigen lassen. Die Möglichkeit, Trumps Beiträge dort zu kommentieren, gab es aber nicht.

Noch am vergangenen Sonntag hatte in einer Rundmail an Trump-Anhänger gestanden, der Ex-Präsident habe mit dem Blog-Bereich die "beherzte Rückkehr in die sozialen Medien" vollbracht. Nun ist damit Schluss.

Seit längerem befeuert Trump Spekulationen, er könnte eine eigene Online-Plattform starten. Konkretes gab es dazu bisher aber nicht.