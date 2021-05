Kriminalfall Trump: Der Mann, der zu viel wusste

Wie so oft bei Trump gibt es auch bei seinen Immobilienunternehmungen einen engen, persönlichen Vertrauten, durch dessen Hände all diese Geldgeschäfte gingen: Den langjährigen Finanzchef Allen Weisselberg. Seit die Steuerakten offen liegen, so berichten US-Medien, hatten die New Yorker Staatsanwälte ihre Ermittlungen immer mehr auf den inzwischen 73-Jährigen konzentriert.

Es ging nicht nur um ihn selbst, sondern auch um seine zwei Söhne, die beide auch in Trumps Immobilienimperium beschäftigt waren. Als finanzielle Zentralfigur der Immobiliengeschäfte soll Weisselberg auch mit anderen Geldtransaktionen Trumps zumindest vertraut gewesen sein. Es geht um das Schweigegeld, das Trumps Anwalt Michael Cohen – ein weiterer enger Vertrauter – zwei Frauen zahlte, die angaben, mit Trump ein sexuelles Verhältnis gehabt zu haben.

Kooperation mit den Behörden

Trump selbst hat die Ermittlungen von Cyrus Vance immer als „politische Hexenjagd“ bezeichnet. Seine Steuererklärungen seien ohnehin ständig überprüft, die Kredite von renommierten Finanzinstitutionen vergeben worden.

Der Mann jedenfalls, der die entscheidenden Einblicke in diese Geschäfte liefern kann, ist Allen Weisselberg. Weder er noch seine Söhne werden von den Behörden als Verdächtige gehandelt, sondern lediglich als Auskunftspersonen. Wenn sie also zur Kooperation bereit seien, analysiert die New York Times, wäre es „ein maßgeblicher Beschleuniger für die Ermittlungen – und ein schwerer Schlag für Trump.“