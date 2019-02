Trump setzt auf Kurz als Vermittler im Streit mit EU

Es war ein harter Schlagabtausch, ganz so wie ihn Donald Trump bekanntermaßen schätzt. Sebastian Kurz erlebte bei seinem Treffen im Weißen Haus den US-Präsidenten "ganz so, wie man es immer über ihn gehört hat. In Themen, die ihm wichtig erscheinen, ist er sehr klar und hart". Diese Themen drehen sich beim Geschäftsmann und Dealmaker Trump vorrangig um Geschäftliches. Und da sieht der US-Präsident die USA bei den globalen Spielregeln des Handels schlicht übervorteilt.

Genau das wurde dem österreichischen Bundeskanzler bei den Gesprächen im Weißen Haus auch mitgeteilt. Trump habe seine Frustration im Umgang mit der EU deutlich gemacht, schilderte Trevor Traina, US-Botschafter in Österreich, seinen Eindruck von den harten, aber offenen Verhandlungen im Weißen Haus. Traina, der maßgeblich am Zustandekommen der Kurz-Visite beteiligt war, sieht eine interessante und möglicherweise wichtige Rolle für den Kanzler in der aktuellen Krise zwischen den USA und Europa.