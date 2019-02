Kurz bei Trump: Balanceakt über transatlantischem Graben

Harte Worte, harte Haltungen: US-Präsident Donald Trump ließ beim Besuch von Österreichs Bundeskanzler keinen Zweifel daran, wie ernst er es im drohenden Handelskonflikt mit Europa meint. Strafzölle für europäische und vor allem deutsche Autos, klare Ablehnung gegenüber der neuen russisch-europäischen Pipeline North Stream 2, an der ja auch Österreich großen Anteil hat. „Massive Unzufriedenheit“ über die aktuellen Beziehungen mit Europa ortet daher auch Sebastian Kurz beim US-Präsidenten. 30 Minuten hatte er im Vieraugengespräch im Oval Office und danach in einer hochrangig besetzten Delegationsrunde versucht, Österreichs Haltung in diesen Fragen klar zu machen: „Wir wollten das Bewusstsein schaffen, dass wir eine Einigung wollen, und dass die USA auch etwas davon haben“.

Wie viel Bedeutung die USA dem Besuch aus Österreich zugestehen, wurde schon in der US-Besetzung der Delegation deutlich. Sogar Vizepräsident Mike Pence hatte sich quasi in letzter Minute angesagt. Mit ihm saß der österreichischen Delegation rund um den Bundeskanzler tatsächlich eine fast erdrückende Übermacht an US-Spitzenpolitikern gegenüber: Neben Donald Trump und seinem Vizepräsidenten waren das US-Außenminister Mike Pompeo, der Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Trumps Schwiegersohn und wichtigster weltpolitischer Berater Jared Kushner.