Trump seit 24 Stunden ohne Symptome: "Fühle mich toll"

Am Dienstag kursierten noch Aufnahmen, die Donald Trump nach seiner Ankunft im Weißen Haus mit Problemen beim Atmen zeigten. Jetzt veröffentlichte Trumps Leibarzt, Sean Conley, dass der US-Präsident bereits seit mehr als 24 Stunden keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung mehr habe. Den vierten Tag in Folge habe Trump kein Fieber mehr und auch sonst habe er im Bereich des normalen Spektrums "stabile" Werte, teilte Conley in einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mit.

Erheiterung über Antikörper-Formulierung

In dem Schreiben sind auch weitere Details zu lesen: Die Sauerstoffsättigung in seinem Blut und die Atmung seien gut, hieß es weiter; der Präsident habe seit dem Beginn seines Krankenhausaufenthalts am Freitag keinen zusätzlichen Sauerstoff verabreicht bekommen. Trump habe ihm gesagt, "ich fühle mich toll", schrieb der Leibarzt.

Dass er in dem Schreiben auch erwähnte, dass in Trumps Blut auch Antikörper zu finden seien, sorgt indessen im Netz für Erheiterung. Schließlich wurde Trump einer Antikörper-Therapie unterzogen - ihm wurden welche verabreicht.