Trumps Ankunft im Weißen Haus: Ein Video zeigt Atemprobleme

Doch für die Angehörigen und Freunde von fast 210.000 Menschen, die bisher in den USA an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, klingt das mehr als zynisch. Hunderttausende Amerikanerinnen und Amerikaner leiden an den Spätfolgen der Infektion. Millionen haben ihre Jobs verloren.

Doch der Präsident ist dabei, seine eigene Erkrankung in eine Triumph-Geschichte umzudeuten.