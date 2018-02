Trump-Rede: Von einem TV-Rekord, der keiner war

"45,6 Milllionen Menschen" haben seiner Rede zur Nation gelauscht, "die höchste Zahl in der Geschichte", freut sich US-Präsident Donald Trump in einem Tweet über die Einschaltquoten.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!