Trump reagiert auf Kritik und räumt russische Einmischung ein

Trump hatte bei der Pressekonferenz jedoch auch gesagt, Putins Beteuerung, Russland habe nichts mit den Cyberangriffen zu tun, sei "extrem stark und kraftvoll" gewesen. Die Hackerangriffe während des Wahlkampfs hatten sich gegen die US-Demokraten und das Umfeld von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gerichtet.

"Die Fake-News-Medien spielen verrückt"

Davor hatte Trump das Gipfeltreffen mit Putin demonstrativ als Erfolg dargestellt. "Während ich ein tolles Treffen mit der NATO hatte (...), hatte ich ein noch besseres Treffen mit Russlands Wladimir Putin", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

​​​​​​​Trump bedauerte, leider werde dieser Erfolg in den Medien nicht so dargestellt. "Die Fake-News-Medien spielen verrückt", stufte der US-Präsident in gewohnter Manier kritische Berichterstattung als Falschinformationen ein.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin im Anschluss an ihr Treffen weigerte sich Trump trotz der Erkenntnisse der US-Geheimdienste, Russlands mutmaßliche Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu verurteilen. Stattdessen setzte er auf Annäherung und lobte den "direkten und offenen Dialog" mit seinem Gegenüber. In den USA löste Trump damit einen Sturm der Entrüstung aus.