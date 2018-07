Ex-Geheimdienstler: "Putin hat etwas gegen Trump in der Hand"

Längst war auch Trumps engstes Umfeld engstens mit Russland verbunden. Trumps späterer Wahlkampf-Manager Paul Manafort war für Viktor Janukowitsch tätig: Präsident der Ukraine von Russlands Gnaden. Manafort, bis heute enger Vertrauter Trumps, bezog auch großzügige Beraterhonorare von Oleg Deripaska, einem der Oligarchen, die direkt im Auftrag Putins tätig sind.

Michael Flynn, später Trumps Nationaler Sicherheitsberater saß schon 2015 bei Galas in Moskau mit Putin am Tisch. Während des Wahlkampfs soll er den Kontakt nach Moskau gehalten haben. Ein Kontakt, der offensichtlich so heikel war, dass Flynn darüber sogar unter Eid log. Als das aufflog, musste er als Nationaler Sicherheitsberater abtreten.

Wie massiv Russland sich im US-Wahlkampf engagierte, darüber fördert US-Sonderermittler Robert Mueller ständig Neues zutage. Unmittelbar vor dem Gipfel hat Mueller zwölf russische Agenten angeklagt, die Trumps Konkurrentin Hillary Clinton und die Demokratische Partei ausspioniert haben sollen, und zwar „offiziell“, also im Auftrag des Kreml. Trumps auch in Helsinki stur wiederholte Behauptung, „es gab keine geheimen Absprachen“, wird zunehmend unhaltbar.

Es geht aber um viel mehr als Absprachen. Ein verzweigtes Netzwerk zwischen Trump, Putin und beider engsten Vertrauten wurde seit den 1980er-Jahren geknüpft. In diesem Netzwerk ging es um Millionen aus Russland für Trumps Geschäfte, um Spionage-Aktivitäten und zuletzt um Eingriffe in den US-Wahlkampf. Die Konsequenzen daraus bringen zwei frühere US-Geheimdienstoffiziere gegenüber der Washington Post auf den Punkt: "Putin hat etwas gegen Trump in der Hand."