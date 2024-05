Geschworene beraten: Wie es für Trump im Schweigegeld-Prozess weitergeht

Dabei muss die Jury Trump nicht in allen 34 Anklagepunkten schuldig sprechen, es können auch einzelne Vorwürfe gemeinschaftlich zurückgewiesen werden. Für ihre internen Beratungen, die am heutigen Donnerstag beginnen, gibt es kein Zeitlimit. Falls Unklarheiten bestehen, dürfen sich die Juroren aus den 4.500 Seiten an Prozess-Protokollen Dokumente und Passagen erneut vorlegen lassen und den Richter dezidiert um Rat fragen.

Das ganze Prozedere kann wenige Stunden dauern. Aber auch etliche Tage oder Wochen sind möglich. Prozessbeobachter halten es für möglich, dass die Würfel schon bis Freitagnachmittag (31. Mai) fallen könnten.

Wie wird das Urteil der Geschworenen kommuniziert?

Der sogenannte „Vormann” der Jury nimmt Kontakt mit Juan Merchan auf. Wenn die Geschworenen ein einstimmiges Urteil gefällt haben, wird der Vorsitzende Richter alle Prozess-Beteiligten (auch Trump) in den Gerichtssaal im Süden Manhattans rufen und das Urteil verlesen lassen. Merchan muss es offiziell bestätigen.

Er könnte aus eigenem Antrieb - oder auf Antrag der Anklage wie der Verteidigung - die Geschworenen überstimmen. Dafür spricht aber nach gegenwärtigem Stand nichts.

Muss Donald Trump ins Gefängnis, falls er schuldig gesprochen würde?

Nein. Nach der Urteilsfindung vergehen in der Regel einige Monate bis zur Strafmaß-Verkündung. Rechtsprofessoren gehen nicht davon aus, dass Richter Merchan die nach der Gesetzeslage im Bundesstaat New York maximal vier Jahre betragende Strafe gegen Trump vor der Präsidentschaftswahl am 5. November vollstrecken lassen würde.

Zum einen, weil es den republikanischen Präsidentschaftskandidaten de facto aus dem Wahlkampf nehmen würde. Zum anderen, weil Trumps Anwälte im Falle eines Schuldspruchs definitiv in Berufung gehen würden. Dieses Verfahren kann Monate oder sogar Jahre dauern und am Ende, wie so oft bei Trump, vor dem Supreme Court in Washington landen.