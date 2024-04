Anklage wirft Trump "Wahlbetrug" und "kriminelles Komplott" vor

„Es war Wahlbetrug, schlicht und einfach.” Mit diesem Schlüsselsatz bilanzierte Matthew Colangelo am Montagmorgen im Gerichtsgebäude von Süd-Manhattan sein Eröffnungs-Plädoyer im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten.

Der angeklagte Fall: Um den Porno-Star Stormy Daniels zum Schweigen über eine auf das Jahr 2006 datierte Sexaffäre zu bringen, erhielt die gebürtige Stephanie Clifford über Trumps Anwalt Michael Cohen 130.000 US-Dollar. Die Summe wurde in Trumps Geschäftsunterlagen als Anwaltskosten verbucht. Aus Sicht der Ermittler handelte es sich dabei aber eindeutig um Ausgaben für den damaligen Präsidentschaftswahlkampf; ein strafbarer Betrug.

Um außereheliche Sex-Affären zu unterdrücken hätten, habe Donald Trump ein „kriminelles Komplott” inszeniert und dies später zu vertuschen versucht, erklärte der New Yorker Staatsanwalt.

© via REUTERS / Victor J. Blue

Pecker hatte als erster Zeuge der Anklage am Montag nur einen 20-minütigen Kurzauftritt. Der 72-Jährige Mann mit dem weißen Oberlippenschnäuzer, lange Jahre ein enger Freund Trumps, bekannte sich grob zum „Scheckbuch-Journalismus”, ging aber nicht ins Detail.

Die Staatsanwaltschaft macht deutlich, dass Trump seinen guten Draht zum „National Enquirer”-Boss David Pecker nutzte, um für ihn unvorteilhafte Geschichten unter der Decke zu halten. Pecker war hier im Fall Karen McDougal behilflich. Ihre zehnmonatige Beziehung mit Trump aus den Jahre 2006/2007 wurde mit 150 000 Dollar (zunächst aus der Kasse Peckers) aus der Öffentlichkeit gehalten. Trump, so der Staatsanwalt, habe „händeringend” nach einem Weg gesucht, dass die Amouren mit dem ehemaligen Playboy-Model nicht ans Tageslicht kommen.

Colangelo arbeitet in seinem Plädoyer vor den zwölf Geschworenen das Motiv heraus. „Vor dem Wahltag sollen Amerikas Wähler nichts von der Sex-Affäre erfahren.” Details über den Seitensprung mit Daniels, den Trump bis heute leugnet, hätten sich kurz nach Bekanntwerden des „Access Hollywood”-Skandals „verheerend” auf seine Präsidentschaft-Ambitionen auswirken können. In dem unmittelbar vor der Wahl öffentlich gewordenen Tonbandmitschnitt sagte Trump, dass mächtige Leute wie er Frauen ungestraft zwischen die Beine greifen könnten.

Das Kontrast-Programm zur Staatsanwaltschaft kam von Todd Blanche. Der leitende Anwalt in Trumps Team begann sein Plädoyer unmissverständlich so: „Präsident Trump ist unschuldig.” Was er getan habe, „hätte jeder von uns getan”. Die Erzählung der Staatsanwaltschaft sei „sauber und hübsch”, aber „nicht wahr”.

Blanche betonte, dass Trump mit der Erstattung des von Cohen an Stormy Daniels gezahlten Schweigegeldes „nichts zu tun hatte”. Dass Cohen für die Vorleistung von 130 000 Dollar insgesamt 420 000 $ zurückbekommen habe, spreche für seinen Mandanten, den die Anklage zuvor als Pfennigfuchser charakterisiert hatte. Blanches Kern-Aussage: Trump habe überhaupt nichts Strafbares gemacht. „Es ist nichts falsch daran zu versuchen, eine Wahl zu beeinflussen. Man nennt es Demokratie.”

Frustration von Cohen

Blanche ließ hier bereits eine wichtigen Teil seiner Strategie kennen: Er nannte den Kronzeugen Michael Cohen einen Lügner, der bis heute von Trump besessen sei, ihn ein „abscheuliches Individuum” nenne und das tiefe Verlangen besitze, dass Trump im Gefängnis landet. Als Motiv für Cohens Aussagen gegen seinen früheren Boss nannte Blanche Frustration: „Cohen wollte einen Job in der Regierung. Er hat keinen bekommen.” An die Geschworenen gerichtet: „Man kann ihm nicht trauen.”