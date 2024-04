Historischer Prozesstag für Trump: Wer ist Kronzeuge Michael Cohen?

© REUTERS / MIKE SEGAR Michael Cohen wandet sich später zum Trump-Feind und sagte gegen ihn aus. Er wurde 2018 wegen Steuer- und Finanzdelikten sowie Falschaussagen zu dreijähriger Haft verurteilt.

Das ist bemerkenswert. Cohen kommt aus unspektakulären Verhältnissen, aufgewachsen am Rande New Yorks. Er hatte dort ein kleine Anwaltskanzlei, handelte mit Taxi-Lizenzen. 2007 heuerte Trump ihn als Mann fürs Grobe in allen Lebenslagen an, später auch als Vize-Präsident der Trump-Organisation. Cohen wurde darüber reich. Er vergötterte seinen Boss, drängte ihn noch zu Obamas Präsidentschaft, endlich selber für das Weiße Haus zu kandidieren. Cohen, so enge Wegbegleiter damals, "hätte alles für Trump getan, alles".

© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY / TIMOTHY A. CLARY Der heutige Prozess gegen Donald Trump ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der US-Geschichte.

Über Briefkastenfirme Schweigegeld gezahlt Schnitt: Michael Cohen ist im Schweigegeld-Prozess um 130.000 Dollar für den Porno-Star Stormy Daniels der Dreh- und Angelpunkt. Über ihn lief die per Briefkastenfirma eingestielte Zahlung. Bei ihm kamen die deutlich höheren Erstattungen an; alles steuerlich betrügerisch eingefädelt, so die Anklage. "Ich tat das auf Anweisung von, in Abstimmung mit und zu Gunsten von Mr. Trump", sagt Cohen, "um den Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu beeinflussen". Ohne ihn stünde der 77-Jährige nicht vor Gericht.

Zum Prozess Am Montag beginnt in New York der Prozess gegen Donald Trump wegen Kaschierung einer Schweigegeldzahlung. Es ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten der US-Geschichte. In insgesamt vier verschiedenen Fällen ist gegen Trump strafrechtliche Anklagen erhoben. Zwei beziehen sich auf die Versuche, seine Wahlniederlage von 2020 gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden nachträglich zu kippen, in einer weiteren Anklage geht es um Trumps Lagerung geheimer Regierungsdokumente in seinem Privatanwesen in Florida. Die Anklage zur Schweigegeld-Affäre ist die erste, die jetzt zu einem Prozess führt, und die einzige, bei der es noch vor der US-Wahl am 5. November ein Urteil geben wird.