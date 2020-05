Trump pokert wieder einmal mit Militärabkommen

Das polternde Aufkündigen internationaler Verträge war von Beginn eine der bevorzugten Spielarten Trump’scher Politik. So hat er mit der Drohung, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, seinen ersten Wahlkampf 2016 bestritten. Mit der Aufkündigung des INF-Abkommens über das Verbot von Mittelstreckenraketen demonstrierte der Präsident Härte gegenüber Moskau, zu dem ihm ja ein unsauberes Nahverhältnis vorgeworfen wird.

Kontrolle aus der Luft

Auch jetzt, wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl, wettert Trump erneut gegen Moskau und droht wieder eines jener Militärabkommen aufzukündigen, mit denen einst der Kalte Krieg beendet wurde. „Open Skies“ regelt die Möglichkeit beider atomarer Supermächte, die Rüstung des jeweils anderen aus der Luft, also durch Beobachtungsflüge, zu kontrollieren.

NATO-Mitglieder dabei

Mitunterzeichner des Vertrages von 1992 sind auch die damaligen Mitglieder der NATO, aber auch des gerade aufgelösten Ostblock-Militärbündnisses Warschauer Pakt. Russland muss sich schon länger den Vorwurf gefallen, lassen, sich nicht an die Regeln des Vertrages zu halten. So wurden gerade über der militärisch so heiklen russischen Exklave Kaliningrad an der Grenze zu Polen die Flüge eingeschränkt,