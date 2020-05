Keine Putin-Ikone und keine Siegesfeier: Kreml-Chef in der Krise

Doch das alles kann die Inszenierung der Siegesfeier nicht ersetzen.

Von der Pandemie schwer getroffen

Zugleich breitet sich die Corona-Pandemie gerade in Russland mit wachsender Geschwindigkeit aus. Gab es im größten Staat des Globus anfangs nur überraschend wenig Fälle, änderte sich das gerade in den vergangenen Wochen radikal - und die Kreml-Führung, die anfangs noch großzügig medizinisches Material nach Italien geschickt hatte, wurde kalt erwischt.

Zweifelhafte Todesraten

Am Donnerstag lag Russland mit knapp 188.000 bestätigten Infektionen weltweit an fünfter Stelle bei der Pandemie. Gleichzeitig meldete das Land nur 1.723 Todesfälle - eine Quote von 0,9 Prozent, die weit niedriger ist als in den zehn am meisten betroffenen Ländern. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Todesrate bei 4,2 Prozent.

Viele Russen zweifeln die Zahlen deshalb auch an. Daraufhin betonten das Gesundheitsministerium und die zuständige Aufsichtsbehörde Rospotrebnadsor, die Zahlen spiegelten die schnelle Reaktion des Landes auf die Pandemie wider.