Trump nimmt die Republikaner in den Würgegriff

All das verleiht Trump eine herausragende Machtposition in der Partei – und er scheint entschlossen, diese zu nützen. „Die Reise hat gerade erst begonnen“, meinte er nach dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens, man werde in den nächsten Monaten viel mehr von ihm hören.

Nicht nur Trump selbst, auch Mitglieder des Familien-Clans werden bereits als Kandidaten für politische Ämter gehandelt – und das nicht mehr nur hinter den Kulissen. Schwiegertochter Lara Trump etwa wird von republikanischen Granden wie etwa Senator Lindsey öffentlich bereits als nächste Senatorin für den Bundesstaat North Carolina genannt. Kein Zufall, ist doch gerade dort der Amtsinhaber einer jener unliebsamen Aufsässigen, die sich beim Impeachment gegen Trump gestellt haben.

Keine Opposition

Nennenswerter Widerstand gegen Trump ist in der Partei derzeit nicht auszumachen. Einige Vertreter aus der Ära von George Bush überlegen daher bereits, den Republikanern den Rücken zu kehren. Über einen „Bürgerkrieg“ in der Partei – Trump-Fans gegen Gegner – hatten US-Medien kürzlich noch spekuliert. Der sei wohl abgeblasen, meint jetzt die New York Times nüchtern: „Es gibt keine nennenswerte Opposition gegen Trump.“