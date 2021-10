Trump macht wieder Wahlkampf und "rettet Amerika"

Gerichtsurteile, gescheiterte Klagen, Widerspruch führender Vertreter der eigenen Partei: Donald Trump und seine Anhänger kümmert all das wenig. Die Präsidentschaftswahl 2020 bleibt in ihren Augen eine Fälschung.

Wenn der Ex-Präsident auf der Bühne steht – und das tut er dieser Tage wieder gerne – lässt er seine Anhänger minutenlang "Trump hat gewonnen" skandieren und lässt sich lustvoll über all die Betrügereien aus, die ihn den Sieg gekostet hätten.

Zurück ins Weiße Haus

Donald Trump, inzwischen 75, ist wieder an seinem Lieblingsplatz, auf der Bühne vor seinen Anhängern. Und dort lässt er deutliche Hinweise auf seinen großen Plan fallen: die Präsidentschaftswahlen 2024. In Iowa, dem Bundesstaat, in dem die Vorwahlen jedes Präsidentschaftswahlkampfs stattfinden, hat Trump vor wenigen Tagen wieder sehr laut über eine neuerliche Kandidatur nachgedacht.