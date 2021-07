Trump-Konzern offiziell in New York angeklagt

Trump-Vertrauter will sich stellen

Vertreter des Trump-Konzerns und der seit fast 50 Jahren im Unternehmen tätige Finanzchef Allen Weisselberg sollen im Laufe des Tages offiziell vor dem Supreme Court in Manhattan erscheinen. Dabei werde die bisher in ihren Einzelheiten noch unbekannte Anklage verlesen. Weisselberg wollte sich am Donnerstagmorgen offiziell den Behörden stellen.

Dem Vernehmen geht es in einem ersten Schritt um mögliche Vergehen Weisselbergs. Er soll finanzielle Vergünstigungen wie Autos, Wohnungen (für seinen Sohn Barry) und Schulgebühren für Privatschulen (für mindestens einen seiner Enkel) bekommen haben, die nicht ordnungsgemäß versteuert worden sein sollen.

Bei den Ermittlungen hatte Weisselsbergs Ex-Schwiegertochter Jennifer mit den Behörden kooperiert und umfangreiche Datensätze zur Verfügung gestellt und tiefe Einblicke in die internen Abläufe bei der Gewährung von geldwerten Vorteilen gegeben. So sei der Verdacht eines "Systems zum Betrug" entstanden, heißt es in Ermittlerkreisen.