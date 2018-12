Trump-Intimus Flynn packt in der Russland-Affäre aus

Als Nationaler Sicherheitsberater der Regierung von Donald Trump war Michael Flynn nur 24 Tage im Dienst. Wegen einer angeblichen Lüge, die Vizepräsident Mike Pence in ein unvorteilhaftes Licht rückte, musste der Drei-Sterne-General Anfang 2017 gehen. Dass Flynn aber weit über seine Entlassung hinaus mächtig wirken wird, ist nun gerichtskundig.

In 19 Interviews zur Russland-Affäre hat der Ex-Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA gegenüber Sonder-Ermittler Robert Mueller so „substanziell“, „wertvoll“ und „aus erster Hand“ ausgepackt, dass dem 60-Jährigen trotz strafbewehrter Falschaussagen (max. fünf Jahre) gegenüber dem FBI der Gang ins Gefängnis erspart bleiben soll. Eine entsprechende Empfehlung Muellers vor dem Gerichtstermin am 18. Dezember elektrisierte gestern, am Tag der Trauerfeier für George H.W. Bush, Washington.