George H. W. Bush: So trauert Hund Sully um sein totes Herrchen

Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben (mehr dazu hier). Er litt an Parkinson. Der Labrador-Retriever mit dem Namen "Sully" war sein "Service Dog". Nach einem Bericht der Washington Post half er dem Ex-Präsidenten etwa dabei, heruntergefallene Gegenstände aufzuheben oder Türen zu öffnen und zu schließen. "Sully" ist so prominent, dass er ein eigenes Instagram-Konto hat.