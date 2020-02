Trump in Rede zur Lage der Nation: "Amerika ist stärker als jemals zuvor"

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Ansicht von Präsident Donald Trump in einem Aufschwung, der seinesgleichen sucht. Die Zeit des amerikanischen Abstiegs sei vorbei, der Wohlstand wachse und die Arbeitslosigkeit sinke, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Kongress in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation (State of the Nation).

Seine Regierung werde Amerika zur "wohlhabendsten Gesellschaft" der Welt machen, versprach er. Der US-Wirtschaft gehe es "so gut wie nie zuvor", sagte er. Zudem gebe es mehr Arbeitsplätze, das Einkommen der Bevölkerung wachse, die Kriminalität gehe zurück, und die USA würden international wieder respektiert werden.