Trump droht Demokraten mit Eiszeit

Richard Nixon und Bill Clinton, der eine wegen Watergate, der andere wegen Monica Lewinsky, waren einem Amtsenthebungsverfahren bedeutend näher, als Donald Trump es heute ist. Trotzdem kooperierten die früheren US-Präsidenten mit der jeweiligen Opposition im Kongress bei diversen Gesetzesvorhaben anstandslos.

Amerikas 45. Präsident ist offenbar anders getaktet. Wenn die Demokraten nicht sofort ihre parlamentarischen Nachforschungen in der Russland-Affäre einstellen, so hat Trump es bei einer bizarren Wutrede im Weißen Haus erklärt, will er mit ihnen in Sachfragen nicht mehr zusammenarbeiten. Die Opposition empfindet das Ultimatum als Missachtung der Gewaltenteilung.