Trump setzt Europa das Messer an

Aberwitzig ist die Drohung gegen Japan und die EU noch aus einem anderen Grund: Die USA haben de facto mehr zu verlieren als zu gewinnen.

„ Japans Autobauer sind für ein Drittel aller in den USA produzierten Autos verantwortlich“, betonte Manny Manriquez, Chef des Verbandes der Japanischen Autobauer (JAMA), in einer Twitter-Botschaft. Die asiatischen Hersteller auf US-Boden würden klarerweise einen großen Anteil von Teilen US-amerikanischer Zulieferer verbauen.

Jene Zahl der aus Japan importierten Fahrzeuge, die Trump so ein Dorn im Auge sind, sei hingegen um mehr als die Hälfte geringer. Und: Diese Fahrzeuge dienten lediglich dazu, die Auswahl der Modelle für US-Verbraucher zu erweitern.

Verwirrend verflochten

Und auch die europäischen Autobauer setzen in den USA Maßstäbe. Just der deutsche Hersteller BMW hat im Vorjahr Autos aus den USA (!) im Wert von 8,4 Milliarden Dollar exportiert und war damit zum fünften Mal in Folge der größte US-Fahrzeug-Exporteur.

Das Unternehmen hat im Vorjahr 234.689 BMW-X3 und X5-SUV-Modelle aus seinem US-amerikanischen Werk Spartanburg in South Carolina ausgeführt. Damit leiste man einen wesentlichen Beitrag zum Abbau des US-Handelsbilanzdefizits, betonte BMW-US-CEO Knudt Flor.

Auch Mercedes und Volkswagen haben große Produktionsstandorte in den USA – in Alabama und in Chattanooga, Tennessee.