Autozölle: Warum USA und EU auf keinen grünen Zweig kommen

Autozölle

Ursprünglich war es für Trump das wichtigste Ziel, die Ungleichbehandlung von Autos beendet zu wissen. Für US-Pkw werden bei der Einfuhr in die EU ganze 10 Prozent Zoll fällig, umgekehrt in die USA sind es nur 2,5 Prozent. Tatsächlich eine Schieflage. Hat Trump also damit recht, dass er die unfairen Europäer anprangert?

Auf den ersten Blick ja, aber: Als die Europäer vorschlugen, die Autozölle doch gleich ganz abzuschaffen, machten die Amerikaner eine erstaunliche 180-Grad-Wendung. In letzter Sekunde wurden die Industriezölle im Trump-Juncker-Papier auf „non-auto“ beschränkt. Alles außer Autos. Warum nur?

Offenbar schwante den US-Verhandlern, dass der Preisvorteil nicht reichen würde, um die Verkäufe der spritschluckenden amerikanischen Karossen in Europa anzutreiben. Und sie sahen die saftigen 20 Prozent Zoll in Gefahr, die die USA für Pick-up-Importe verlangen. Diese riesigen Autos sind in den USA die meistverkauften, auf Europas Straßen nicht zu sehen. Was den amerikanischen Herstellern in diesem Segment ein Monopol beschert.