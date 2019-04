Trump: Die dunklen Geheimnisse im Milliardengrab der Deutschen Bank

Die Beziehungen Trumps zur Deutschen Bank reichen bis in die 1990er-zurück, und die dazugehörigen Geschäfte waren schon damals riskant. Trump galt nach einigen Pleiten seiner Casinos als Pariah an der Wall Street. Er brauchte dringend Geld, weil bei Gebäuden in New York, die ihm gehörten, quasi der Verputz von den Wänden fiel. Die Deutsche Bank, beraten unter anderem von Goldman Sachs, suchte ohnehin Anlagemöglichkeiten an der Wall Street, Trump bekam seine ersten 125 Millionen Dollar, und weil das so gut geklappt hatte, schoss man wenig später gleich 300 Millionen Dollar für ein Immobilienprojekt nach - und danach gleich eine noch größere Summe für ein weiteres Casino in Atlantic City, obwohl Trump dort bereits eine kapitale Pleite geliefert hatte. Und in diesem Stil sollte es über die nächsten Jahre weitergehen - bis Trump 2016 Präsident wurde, und in der Bank alle Alarmglocken schrillten. Wenn dieser Mann ins Visier der politischen Aufsichtsbehörden geriet, dann würde es all seine Geschäfte mit der Deutschen Bank an die Öffentlichkeit spülen. Wie die " New York Times", die sich mit den Geschäftsbeziehungen eingehend beschäftigt hat, kürzlich berichtete, wurde nach dem Wahlsieg in den New Yorker Büros der Bank eine neue Vorschrift für alle Mitarbeiter erteilt: Keine öffentliche Erwähnung des Wortes Trump.

Nach einem Jahr pleite

Was an all diesen Beziehungen so heikel war, zeigt ein Geschäft aus dem Jahr 2003. Ein Team der Deutschen Bank wurde beauftragt, Anleihen für ein Trumpsches Casino-Projekt großflächig an den Mann zu bringen. Trump versprach den Verkäufern, sie bei Erfolg allesamt in seinen Golfclub in Florida einzuladen.