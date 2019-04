Russland-Affäre: Raiffeisen im Fokus des US-Geheimdienstausschusses

Raiffeisen auf einmal im Fokus

"Ich interessiere mich für die Raiffeisenbank", sagte die demokratische Politikerin Jackie Speier aus Kalifornien laut " Newsweek" zu Heather Conley, einer Expertin für Europa sowie Eurasien am Zentrum für Strategische und Internationale Studien, die auch ein Buch ("Kremlin's Playbook") geschrieben hat, das den Einfluss der russischen Wirtschaft auf Europa untersucht und österreichischen Banken in diesem Zusammenhang ein ganzes Kapitel widmet. "Können Sie uns die Beziehung zwischen Russland und der Raiffeisenbank erläutern?", fragte die Politikerin die Autorin. Speier merkte auch an, dass die Raiffeisenbank das Pleite-Projekt von Trump in Toronto mit 300 Mio. Dollar finanziert habe, sich nach der Pleite aber nicht darum gekümmert habe, wenigstens einen Teil ihres Geldes zurückzuerlangen.

"Was wir in den Bankstrukturen sehen, ist die tatsächliche Fähigkeit österreichischer Institute, russische Finanzmittel zu verstärken und an andere Orte innerhalb Europas zu verschieben. Österreichs Bankensystem ist in ganz Mitteleuropa und im westlichen Balkan sehr mächtig", sagte Conley laut " Newsweek" dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ( House Intelligence Committee). "Die Raiffeisenbank verstärkt die Nichttransparenz in der Region wegen ihrer Größe und ihrer großen Bedeutung."

"Der Vorwurf, dass RBI eine Intransparenz in der CEE Region erhöhe, ist nicht nachvollziehbar und wird zurückgewiesen", sagte eine RBI-Sprecherin. "Als börsenotiertes Unternehmen und reguliertes Kreditinstitut hält sich die RBI an alle Offenlegungspflichten und erfüllt die gebotenen Transparenzvorgaben. Unsere Compliance-Organisation ist robust und state-of-the-art, was wiederholte interne und externe Überprüfungen und Kontrollen regelmäßig bestätigen."