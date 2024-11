"Werden Stimme gegen Trump erheben": US-Bischöfe finden deutliche Worte

Die katholischen US-Bischöfe haben bei ihrer am Donnerstag zu Ende gehenden Herbsttagung in Baltimore deutliche Worte zu einem heiklen Thema gefunden.

Eine Woche nach Donald Trump s Sieg bei der Präsidentschaftswahl sprachen sie sich für einen umfassenden Schutz von Migranten aus - auch für jene ohne Aufenthaltserlaubnis . Sollte Trump seine angekündigten Massenabschiebungen in die Tat umsetzen, würden die Geistlichen "ihre Stimme laut erheben ", so der Tenor.

"Wir werden nicht die klare Lehre des Evangeliums verleugnen", sagte der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz, Timothy Broglio , in seiner Ansprache. Man müsse Einwanderer weiterhin verteidigen. "Wir fördern keine illegale Einwanderung", schränkte Broglio mit Blick auf die Rechtslage ein. "Aber wir kümmern uns um diejenigen, die in dieses Land kommen und in ihrer Not das Antlitz Christi repräsentieren." Der Erzbischof forderte erneut eine grundlegende Reform der US-Migrationspolitik .

Nach Angaben des Center for Migration Studies in New York leben etwa 11,7 Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere in den Vereinigten Staaten. Trump hat angekündigt, sie abschieben zu lassen. Für diese Aufgabe soll der frisch gekürte "Grenz-Zar" Thomas Homan zuständig sein. Der Ex-Grenzpolizist und Katholik sagte erst kürzlich, gerichtet an alle Personen ohne Aufenthaltsrecht: Es werde Zeit, die Koffer zu packen.