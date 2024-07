Trump-Rede: "Sind zur Müllhalde für den Rest der Welt geworden"

© REUTERS / Mike Segar Day 4 of the Republican National Convention in Milwaukee, Wisconsin

© APA/AFP/NICK OXFORD / NICK OXFORD US-REPUBLICAN-CONVENTION-PARTIES-ELECTION-POLITICS-VOTE-TRUMP

© REUTERS / Mike Segar Day 4 of the Republican National Convention in Milwaukee, Wisconsin

© APA/AFP/NICK OXFORD / NICK OXFORD US-REPUBLICAN-CONVENTION-PARTIES-ELECTION-POLITICS-VOTE

© APA/AFP/NICK OXFORD / NICK OXFORD US-REPUBLICAN-CONVENTION-PARTIES-ELECTION-POLITICS-VOTE

© APA/AFP/NICK OXFORD / NICK OXFORD US-REPUBLICAN-CONVENTION-PARTIES-ELECTION-POLITICS-VOTE-TRUMP

© APA/AFP/JIM WATSON US-REPUBLICAN-CONVENTION-PARTIES-ELECTION-POLITICS-VOTE

© APA/AFP/JIM WATSON / JIM WATSON US-REPUBLICAN-CONVENTION-PARTIES-ELECTION-POLITICS-VOTE-TRUMP