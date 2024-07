Warum Donald Trump beim Attentat seine Schuhe verlor

Donald Trump ist mitten im Satz, als die Kugel sein Ohr streift. Er duckt sich. Der Secret Service stürmt auf die Bühne. Das nächste, was vom ehemaligen Präsidenten der USA zu hören ist, klingt angesichts der Umstände doch ein wenig skurril: "Let me get my shoes." Laut Audio-Protokoll, von CNN veröffentlicht, sagt er sogar vier Mal, dass er seine Schuhe holen möchte. Aber warum hatte er sie überhaupt verloren?