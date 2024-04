Trump sieht "Invasion an Verbrechern" durch Bidens Migrationspolitik

Bei einem Wahlkampfauftritt in Grand Rapids (Michigan) behauptete Ex-US-Präsident Donald Trump am Dienstag, durch eine laxe Migrationspolitik von Präsident Joe Biden seien die USA mit einer "Invasion" von Verbrechern aus anderen Ländern konfrontiert, die aus Gefängnissen und "Irrenhäusern" kämen und in den USA unschuldige Menschen überfielen und töteten: "Das sind keine Menschen, das sind Tiere."