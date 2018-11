Trump bietet Demokraten die Zusammenarbeit an

Trump verwies darauf, dass sein Vorgänger Barack Obama bei gleicher Gelegenheit sechs Senatssitze eingebüßt habe. Trump erklärte, die Demokraten hätten dank großzügiger Parteispenden im Wahlkampf einen finanziellen Vorteil gehabt. Zudem erhob er seine üblichen Vorwürfe gegen die Medien.

Präsidentenwahl 2020

Bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2020 will Trump mit seinem Vize Mike Pence ins Rennen gehen. Pence habe diesem Vorschlag bereits zugestimmt, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz An seinem Mauer-Projekt an der Grenze zu Mexiko will der US-Präsident festhalten. "Wir brauchen die Mauer", sagt er. Er schließt im Streit um die Finanzierung des Bauwerks einen Regierungsstillstand nicht aus.

Die Demokraten warnte Trump vor möglichen Ermittlungen gegen ihn: "Sie können dieses Spiel spielen, aber wir können es besser." Bei Infrastrukturprojekten und Medikamentenpreisen setzt Trump auf die Zusammenarbeit mit der Opposition. Er hoffe, mit den Demokraten bei diesen Themen zu kooperieren, sagt er bei der Pressekonferenz.