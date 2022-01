Trump bekommt von politischem Ziehsohn aus Florida Konkurrenz

Trump schäumt. Er hält den Sohn kubanischer Einwanderer, der in jungen Jahren ein exzellenter Baseballspieler war, für sein Geschöpf. Was so falsch nicht ist: Ohne seine Fürsprache wäre der bis dahin blasse Kongress-Abgeordnete 2018 kaum Gouverneur des Sonnenschein-Bundesstaates im Osten geworden. Damals bezeichnete sich DeSantis als "Pitbull-Verteidiger" Trumps. In einem Wahlkampfvideo stand er am Bett seines neugeborenen Sohnes. Das Baby steckte in einem "Make America Great Again"-Strampler.

Für seinen Service erwartet sich Trump Gegenleistung. Der über 30 Jahre Jüngere soll endlich in die Knie gehen und den Ring küssen. Heißt: Nicht in zwei Jahren gegen seinen Mentor ins Rennen gehen.

DeSantis hat an den Elite-Universitäten Yale und Harvard abgeschlossen. Vulgo: schlauer als Trump. Er will mehr. Behutsam. Für billige Fouls ist der konservative Hardliner zu clever. Den offenen Bruch mit seinem Gönner würde ihm die Trump-Basis heute (noch) nicht verzeihen.